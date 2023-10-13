4 жовтня 19-річний опорник зіграв за "гірників" у матчі 2-го туру групового раунду Юнацької ліги УЄФА проти бельгійського Антверпена. Олександр Роспутько вийшов у стартовому складі Шахтаря U-19 та допоміг команді здобути виїзну перемогу 1:2. Футболіст, який відіграв на позиції центрбека, провів на полі усю гру.

До теми Загадкове зникнення: гравець Шахтаря загубився в аеропорту після матчу Юнацької ліги УЄФА, – ЗМІ

Футболіст-втікач виплив у Росії?

Після поєдинку команда Олексія Бєлік поверталась додому, але, як згодом виплило, не в повному складі. Роспутько несподівано зник в аеропорту, залишивши по собі акуратно складену форму. Це все що вдалось знайти у місцевому аеропорту перед поверненням в Україну.

19-річний опорник наче розвіявся у повітрі.

Цікаво, що напередодні Роспутько уклав новий довготривалий контракт із Шахтарем, який був розрахований на 5 років. А тут після ж першого матчу після пролонгації футболіст кудись зникає.

Слід відзначити, що зниклий футболіст видалився із соцмереж1 та перестав відповідати на телефонні дзвінки.

За інформацією "Брутального футболу", Роспутько скористався можливістю виїзду за кордон та звідти вже втік у Росію.

Схоже, що у донецькому Шахтарі був свій "любітєль русского міра".

До слова. Юнаки Шахтаря після двох турів групового раунду Юнацької ліги УЄФА йдуть на третьому місці у групі "Н", як і перша команда "гірників", набравши 3 бали. У чемпіонаті донеччани U-19 лідирують у турнірній таблиці, набравши у 10 турах 25 очок.

Що відомо про футболіста-втікача Олександра Роспутька