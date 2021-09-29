Талантливый украинец Александр Хижняк стал лучшим боксером 2021 года. Соответствующую награду Хижняк получил от Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).

Хижняк второй раз лучший боксер года

AIBA во второй раз признала Александра Хижняка лучшим боксером. Кроме награды в 2021 году, украинский боксер получил идентичную награду в 2017-м.

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Также награду получил отец и тренер боксера Александр Хижняк-старший. Он стал лучшим тренером 2021 года.

Хижняк и его тренер получили соответствующие сертификаты.



Хижняк и его тренер лучшие в 2021 году / Фото ФБУ

Достижения Хижняка