Украинец Александр Хижняк стал лучшим боксером 2021 года
29 сентября 2021 , 21:37Читати новину українською
Источник:Федерация бокса Украины
Талантливый украинец Александр Хижняк стал лучшим боксером 2021 года. Соответствующую награду Хижняк получил от Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).
Хижняк второй раз лучший боксер года
AIBA во второй раз признала Александра Хижняка лучшим боксером. Кроме награды в 2021 году, украинский боксер получил идентичную награду в 2017-м.
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Также награду получил отец и тренер боксера Александр Хижняк-старший. Он стал лучшим тренером 2021 года.
Хижняк и его тренер получили соответствующие сертификаты.
Хижняк и его тренер лучшие в 2021 году / Фото ФБУ
Достижения Хижняка
- 26-летний боксер имеет немало наград на любительском уровне. Хижняк – чемпион мира 2017 года и чемпион Европы-2017.
- У украинца "золото" и "серебро" Европейских игр в Минске и Баку соответственно.
- На Олимпиаде-2020 Хижняк завоевал серебряную награду, обидно проиграв в финале.