В Україні вакцинують олімпійців

Олександру Петріву зробили щеплення китайською вакциною CoronaVac проти коронавірусу.

До слова Футболістів збірної України можуть вакцинувати перед Євро-2020

46-річний спортсмен розповів, що вирішив щепитися заради безпеки свого оточення.

На вакцинацію нас запрошували добровільно, але я вирішив, що треба робити щеплення, щоб не наражати своїх колег на небезпеку під час змагань,

– розповів Петрів.

Повідомляється, що 15 квітня першу дозу вакцини повинен отримати 31 спортсмен: 17 олімпійців і тренерів із Федерації стрільби України та 14 паралімпійців.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт детальніше розповів про вакцинацію спортсменів. У своєму фейсбуці міністр написав, що Федерація стрільби України стала першою, хто отримав вакцини.

За словами Гутцайта, Міністерство молоді та спорту України отримало 1500 вакцин.

Вакцинація – не підстава для участі в Олімпіаді-2020

Вакцинація не буде обов'язковою для участі в Олімпійських іграх. Це підтвердив і Гутцайт. За його словами, головне завдання міністерства – це створити умови, щоб всі українські спортсмени були здоровими.

Дійсно, у директивних документах МОК та під час консультацій з національними олімпійськими комітетами країн-учасниць було підкреслено, що вакцинація не буде обов’язковою для участі в Іграх. Однак, ми повинні розуміти, що це, в першу чергу – безпека та повага до всіх оточуючих, щоб захистити не тільки учасників, але й сам японський народ,

– зазначив міністр.

Разом з тим, Олімпійські ігри в Токіо відбудуться без іноземних глядачів. Організаторам Олімпіади і Паралімпіади доведеться повернути гроші за 630 тисяч квитків.

Олімпійські ігри мають відбутися з 23 липня до 8 серпня 2021 року. Паралімпійські ігри, відповідно, відбудуться з 24 серпня до 5 вересня 2021 року.