Митингующие вышли на улицу с плакатами, украинскими флагами и призвали бойкотировать спортсменов из страны-агрессора.

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Также протестующие принесли с собой спортивные атрибуты, окрашенные красной краской. Инсталляция напоминает, что кровь украинцев не только на руках российских военных, но и на руках спортсменов.

"Окровавленные" спортивные атрибуты как напоминание о погибших украинцах / фото 24 Канала

По словам организаторов, украинцы призывают Олимпийский комитет изменить решение и верят, что это возможно.

"Мы хотим донести им голос украинского гражданского общества, людей, чьи близкие сегодня на линии фронта; голос людей, потерявших родных на этой войне, детей, потерявших родителей, и родителей, чьих детей украла россия. Это возможность для Олимпийского комитета, вместо того чтобы давать платформу россиянам, дать платформу украинцам, чтобы защитить себя и Европу", – сказала основательница общественной организации Promote Ukraine Марта Барандий.

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После скандирования и призывов делегаты Представительства Европейских олимпийских комитетов в ЕС пригласили организаторов митинга в свой офис. Марта Барандий подчеркнула, что они донесли позицию украинского гражданского общества и попросили передать руководству, что все еще ожидают изменения решения.

"Мы объяснили все аргументы, у нас на сайте есть открытое письмо Олимпийскому комитету. Если после этих аргументов они не изменят решения, это значит, что они пытаются стоять на стороне нейтральности. Стороны нейтральности в войне против Украины не существует, какая-либо нейтральность – это поддержка зла", – подчеркнула активистка.

Украинцы во время митинга под зданием Представительства Европейских олимпийских комитетов в ЕС / фото 24 Канала

Отметим, по решению Международного олимпийского комитета, спортивным федерациям рекомендуют допускать спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям. Однако они могут выступать только как нейтральные атлеты. Запрещается допускать спортсменов, поддерживающих войну против Украины и находящихся в рядах российской или белорусской армии.