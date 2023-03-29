Мітингувальники вийшли на вулицю з плакатами, українськими прапорами та закликали бойкотувати спортсменів з країни-агресорки.

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Також учасники протесту принесли з собою спортивні атрибути, пофарбовані червоною фарбою. Інсталяція нагадує про те, що кров українців не лише на руках російських військових, а й на руках спортсменів.

"Закривавлені" спортивні атрибути як нагадування про загиблих українців / фото 24 Каналу

За словами організаторів, українці закликають Олімпійський комітет змінити рішення і вірять, що це можливо.

"Ми хочемо донести їм голос українського громадянського суспільства, людей, чиї близькі сьогодні на лінії фронту; голос людей, які втратили рідних на цій війні, дітей, які втратили батьків та батьків, чиїх дітей вкрала росія. Це можливість для Олімпійського комітету, замість того щоб давати платформу росіянам, дати платформу українцям, щоб захистити себе та Європу", – сказала засновниця громадської організації Promote Ukraine Марта Барандій.

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Після скандування та закликів делегати Представництва Європейських олімпійських комітетів в ЄС запросили організаторів мітингу до свого офісу. Марта Барандій наголосила, що вони донесли позицію українського громадянського суспільства і попросили передати керівництву, що все ще очікують зміни рішення.

"Ми пояснили всі аргументи, у нас на сайті є відкритий лист до Олімпійського комітету. Якщо після цих аргументів вони не змінять рішення, це означає, що вони намагаються стояти на стороні нейтральності. Сторони нейтральності у війні проти України не існує, будь-яка нейтральність – це підтримка зла", – наголосила активістка.

Українці під час мітингу під будівлею Представництва Європейських олімпійських комітетів в ЄС / фото 24 Каналу

Зазначимо, за рішенням Міжнародного олімпійського комітету, спортивним федераціям рекомендують допускати спортсменів із росії та Білорусі до міжнародних змагань. Проте, вони можуть виступати лише як нейтральні атлети. Забороняється допускати спортсменів, які підтримують війну проти України та перебувають у лавах російської або білоруської армії.