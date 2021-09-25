Украинцы смогут посетить матч Финляндия – Украина: где и как купить билет на игру

25 сентября 2021 , 14:36
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УАФ

Сборная Украины по футболу 9 октября проведет важный матч отбора на ЧМ-2022 против Финляндии. Поединок команд в Хельсинки смогут посетить украинские болельщики.

Купить билет на матч Финляндия – Украина можно только на сайте билетного партнера Футбольной ассоциации Финляндии.

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Стоимость билета на игру Финляндия – Украина составляет 39,50 евро.

Как попасть в Финляндию

По состоянию на 25 сентября 2021 года въезд в Финляндию разрешен гражданам Украины, которые полностью прошли курс вакцинации против COVID-19 и при условии, что с даты получения второй дозы вакцины прошло 14 дней.

Финской стороной признаются следующие вакцины:

  • Comirnaty (Pfizer-BionTech)
  • Spikevax (ранее Moderna)
  • Vaxzevria (ранее AstraZeneca)
  • Janssen (Johnson&Johnson)
  • BIBP/Sinopharm
  • COVISHIELD
  • CoronaVac

Чтобы попасть в Финляндию, украинцу нужно предоставить сертификат вакцинации.

  • Украина и Финляндия в марте 2021 года встречались в Киеве. Поединок на НСК "Олимпийский" неожиданно завершился ничьей 1:1.
  • Сборной Украины важно победить Финляндию, чтобы сохранить шансы попасть на чемпионат мира.
  • Сейчас у украинцев и финнов по 5 очков, однако соперник Украины сыграл на один матч меньше.
Автор: Михайло Гема