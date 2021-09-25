Украинцы смогут посетить матч Финляндия – Украина: где и как купить билет на игру
Источник:УАФ
Сборная Украины по футболу 9 октября проведет важный матч отбора на ЧМ-2022 против Финляндии. Поединок команд в Хельсинки смогут посетить украинские болельщики.
Купить билет на матч Финляндия – Украина можно только на сайте билетного партнера Футбольной ассоциации Финляндии.
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Стоимость билета на игру Финляндия – Украина составляет 39,50 евро.
Как попасть в Финляндию
По состоянию на 25 сентября 2021 года въезд в Финляндию разрешен гражданам Украины, которые полностью прошли курс вакцинации против COVID-19 и при условии, что с даты получения второй дозы вакцины прошло 14 дней.
Финской стороной признаются следующие вакцины:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech)
- Spikevax (ранее Moderna)
- Vaxzevria (ранее AstraZeneca)
- Janssen (Johnson&Johnson)
- BIBP/Sinopharm
- COVISHIELD
- CoronaVac
Чтобы попасть в Финляндию, украинцу нужно предоставить сертификат вакцинации.
- Украина и Финляндия в марте 2021 года встречались в Киеве. Поединок на НСК "Олимпийский" неожиданно завершился ничьей 1:1.
- Сборной Украины важно победить Финляндию, чтобы сохранить шансы попасть на чемпионат мира.
- Сейчас у украинцев и финнов по 5 очков, однако соперник Украины сыграл на один матч меньше.