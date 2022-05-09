Украинцы бесплатно посетят матч сборной Украины против Боруссии Менхенгладбах

Подготовка сборной Украины к игре против Шотландии начинает набирать обороты. Первый контрольный матч "сине-желтые" сыграют уже 11 мая.

Двери для украинцев открыты

Боруссии Менхенгладбах – первый соперник украинской сборной в процессе подготовки к матчу плей-офф отбора чемпионата мира против Шотландии. Поединок состоится в Германии, украинцы выйдут на футбольное поле домашнего стадиона соперника "Боруссия Парк".

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Заполненность этой арены составляет 59 тысяч. Поэтому многие украинцы, которые уже давно проживают в Германии, а также те, которые приехали в европейское государство из-за войны, смогут увидеть игру главной команды страны своими глазами.

Вход для украинских болельщиков на стадион будет свободным.

Кто не сможет напрямую прийти на трибуны "Боруссия Парк" смогут поддержать команду Александра Петракова онлайн.

Где посмотреть матч сборной Украины онлайн

Будут транслировать контрольный поединок сразу несколько телеканалов – "Индиго TV" (временный транслятор телеканала "Украина"), "Футбол 1". Прямая трансляция матча будет доступна oll.tv и ютуб-канал УАФ.

Если посмотреть игру онлайн не будет, то наблюдать за развитием событий во встрече можно в текстовой трансляции матча на сайте УАФ.

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