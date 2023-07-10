Залетели в топ-10: Украина завоевала пять медалей на юношеском Евро по плаванию

Наша команда неплохо выступила в Белграде. Львиную судьбу наград получил 17-летний Александр Желтяков, лучший в плавании на спине.

В сербском Белграде подошел к завершению юношеский чемпионат Европы по плаванию. На турнир допускали только спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет.

По теме Юный пловец Александр Желтяков рекордно торжествовал на Евро.

Среди участников соревнований из 40 стран были представители Украины. Нашу команду представляли 8 пловцов – шесть в мужском сегменте и двое в женском.

Суммарно "сине-желтым" покорилось пять медалей, все – среди мужчин. С ним две были золотые, которые получил 17-летний Александр Желтяков. Также на счету украинцев два серебра и одна бронза:

Золото . Александр Желтяков (200 метров на спине)

. Александр Желтяков (200 метров на спине) Золото . Александр Желтяков (100 метров на спине)

. Александр Желтяков (100 метров на спине) Серебро . Александр Желтяков (50 метров на спине)

. Александр Желтяков (50 метров на спине) Серебро . Алексей Грабаров (400 метров комплексное плавание)

. Алексей Грабаров (400 метров комплексное плавание) Бронза. Иван Грабарчук (50 метров баттерфляй)

Читайте также Никуда без обмана: российских спортсменок заявили как сирийских на международные соревнования

В итоговом медальном зачете Украина заняла седьмую строчку. Победительницей стала Италия, чьи спортсмены получили вместе 21 награду на юношеском Евро-2023.