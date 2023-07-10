Залетели в топ-10: Украина завоевала пять медалей на юношеском Евро по плаванию
Источник:Суспільне Спорт
Наша команда неплохо выступила в Белграде. Львиную судьбу наград получил 17-летний Александр Желтяков, лучший в плавании на спине.
В сербском Белграде подошел к завершению юношеский чемпионат Европы по плаванию. На турнир допускали только спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет.
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Среди участников соревнований из 40 стран были представители Украины. Нашу команду представляли 8 пловцов – шесть в мужском сегменте и двое в женском.
Суммарно "сине-желтым" покорилось пять медалей, все – среди мужчин. С ним две были золотые, которые получил 17-летний Александр Желтяков. Также на счету украинцев два серебра и одна бронза:
- Золото. Александр Желтяков (200 метров на спине)
- Золото. Александр Желтяков (100 метров на спине)
- Серебро. Александр Желтяков (50 метров на спине)
- Серебро. Алексей Грабаров (400 метров комплексное плавание)
- Бронза. Иван Грабарчук (50 метров баттерфляй)
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В итоговом медальном зачете Украина заняла седьмую строчку. Победительницей стала Италия, чьи спортсмены получили вместе 21 награду на юношеском Евро-2023.
|МЕСТО
|СТРАНА
|С
|С
|Б
|ВМЕСТЕ
|1
|Италия
|9
|8
|4
|21
|2
|Венгрия
|9
|2
|2
|13
|3
|Дания
|5
|3
|1
|9
|4
|Турция
|3
|1
|3
|7
|5-6
|Босния и Герцеговина
|3
|0
|0
|3
|5-6
|Болгария
|3
|0
|0
|3
|7
|Украина
|2
|2
|1
|5
|8
|Эстония
|2
|1
|0
|3
|9
|Чехия
|2
|0
|0
|2
|10
|Франция
|1
|5
|6
|13