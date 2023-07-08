17-летний украинский пловец из Днепра, ранее получивший лицензию на Олимпиаду-2024, продемонстрировал невероятный результат на дистанции 200 метров на спине. Желтяков выиграл "золото" и установил два рекорда, пишет 24 Канал.

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Александр установил новый рекорд Украины и юниорского чемпионата Европы

На чемпионате Европы по водным видам спорта среди юниоров Желтяков соревновался в статусе призера двух предыдущих турниров на этом уровне. В 2022 году украинец стал вторым на дистанции 200 метров на спине, а теперь же он триумфовал, вписав свое имя в историю.

В полуфинале соревнований Александр показал время 1:56:49 минуты. Такой результат вывел пловца в финал и стал новым рекордом Украины в этой дисциплине среди взрослых, предыдущий также принадлежал ему.

В финале соревнований юный украинец улучшил свое время почти на секунду и выиграл заплыв с результатом 1:55.79 минуты. Это позволило Желтякову завоевать "золото", обновить национальный рекорд и установить новый рекорд юниорских ЧЕ по плаванию на дистанции 200 метров на спине.

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Юниорский ЧЕ-2023 по плаванию. 200 метров на спине. Финал

Александр Желтяков (Украина) – 1:55.79 минуты Мерлин Фичер (Франция) – 1:57.15 Апостолоса Сискоса (Греция) – 1:58.37

Важно. Для украинца эта награда стала второй на Евро-2023. Желтяков также завоевал "серебро" на дистанции 50 метров на спине.

Чего уже успел достичь за свои 17 лет Александр Желтяков

Обладатель трех национальных рекордов Украины. Ему принадлежат лучшие достижения на дистанциях 100 и 200 метров на спине, а также в смешанной эстафете 4х100 метров комплексным стилем. Призер на трех подряд юниорских чемпионатах Европы. В апреле 2023 года получил олимпийскую лицензию по плаванию на 200 метров на спине, что позволило Украине впервые за 12 лет быть представленной на ОИ в этой дисциплине.