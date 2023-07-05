В Алжире стартовали Панарабские игры. Это соревнования, организуемые Союзом НОК арабских стран. И среди участников Панарабских игр неожиданно обнаружили большое количество россиянок.

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Оказалось, что российские атлетки заявлены на соревнования в качестве представительницы Сирии. У большинства из них изменены имена, а у двоих – даже даты рождения. Среди таких оказалась бадминтонистка Дарья Джеджула (указанная как Dasha Dhedhula), которая "стала младше" на четыре года (ее дату рождения сменили с 11 ноября 1995 года на 11 ноября 1999 года). Сменили дату рождения и велогонщица Дарья Малькова (указанная как Darie Malko) – с 11 ноября 2000 года на 5 июля 2001 года.

Также за Сирию выступают россиянки Татьяна Малькова (указана как Tatia Malko, велоспорт), Карина Полудкина (указана как Karina Polud, легкая атлетика) и Анастасия Сорокина (указана как Enas Sorkine, плавание).

Важным фактором является то, что все эти спортсмены в международных федерациях продолжают считаться россиянками. Там нет никаких упоминаний об их смене спортивного гражданства. А некоторые из них являются кандидатами в сборные России.

По всей вероятности, такие махинации со стороны России и Сирии могут привести к очередному скандалу в спорте.

Хотя в России уже заняли традиционную для себя позу "это не мы". Так, старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец обвинил велогонщиц Дарью и Татьяну Мальковых в том, что они грубо нарушили правила смены спортивного гражданства и национальной федерации. Да и вообще назвал авантюрой их бегство из России. Ведь ни они, ни их отец-тренер не отвечают на звонки.

Не менее удивительная ситуация и с Кариной Полудкиной. В России уверяют, что она не могла оказаться в заявке сборной Сирии, ведь в то время выступала в Екатеринбурге на соревнованиях.

При этом две российские спортсменки официально сменили спортивное гражданство и выступают за сборную Сирии. Это Милана Мугу (указанная как Milana Mrad, дзюдо) и Александра Максимова (указанная как Aleksandra Maksimova, спортивная гимнастика). Тренер последней заявил, что к нему обратились представители Сирии с соответствующим предложением. И Максимова согласилась представлять Сирию. Международная федерация гимнастики (FIG) одобрила такой переход.