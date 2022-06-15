Украина забила гол, которого не должно быть, – тренер Ирландии разочарован ничьей в Лодзи

Сборной Ирландии не удалось до конца взять реванш у украинцев за поражение в первом туре Лиги наций. Тренер гостей Стивен Кенни остался недоволен итоговым результатом встречи.

Кенни: Не одержали победы, которой заслуживали

50-летний специалист поделился впечатлениями от игры на послематчевой пресс-конференции в Лодзи. Главный тренер Ирландии Стивен Кенни отметил соперника, но уезжает из Польши с чувством разочарования.

Стоит прочесть Не будет никаких новых имен, – Петраков о дряблой ничье с Ирландией в Лиге наций

Наставник гостей уверен, что в этом поединке его подопечные заслуживали победы и трех очков, а не только двух. По его мнению, Украина забила гол, которого вообще не должно было быть в матче.

Украина – очень хорошая команда. Я видел, как украинцы готовились. Высокий уровень. Но мы едем разочарованными, потому что не одержали победы, которой заслуживали. Мы хорошо играли, перекрывали зоны, комбинировались. Украина забила гол, которого не должно быть. У нас были моменты, мы держали игру в своих руках, поэтому, повторюсь, мы едем домой очень недовольным результатом.

– сказал Кенни.

Но даже без этого ирландский тренер похвалил "сине-желтых", закончивших матчи цикла в июне, на лидерском месте в их группе. Даже военные действия в Украине не помешали нашим футболистам показать хорошую игру и результат.

Я хотел бы отдать уважение сборной Украины, которая, несмотря на то, что у них дома идет война, занимает первое место в нашей группе,

– добавил тренер Ирландии.

Напомним, что ирландцы первыми открыли счет в матче благодаря сольному проходу Натана Коллинза. После перерыва Артем Довбык сравнил цифры на табло. В итоге – мировая 1:1, прервавшая серию с победой украинцев, продолжавшаяся уже два матча в Лиге наций-2022/2023.