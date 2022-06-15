Кенні: Не здобули перемоги, на яку заслуговували

50-річний спеціаліст поділився враженнями від гри на післяматчевій пресконференції у Лодзі. Головний тренер Ірландії Стівен Кенні відзначив суперника, але їде з Польщі з відчуттям розчарування.

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Наставник гостей впевнений, що у цьому поєдинку його підопічні заслуговували на перемогу та три очки, а не лише на два. На його думку, Україна забила гол, якого взагалі не повинно було бути у матчі.

Україна – дуже гарна команда. Я бачив, як українці готувалися. Високий рівень. Але ми їдемо розчарованими, тому що не здобули перемоги, на яку заслуговували. Ми добре грали, перекривали зони, комбінували. Україна забила гол, якого не мало бути. У нас були моменти, ми тримали гру у своїх руках, тому, повторюся, ми їдемо додому дуже незадоволеними результатом,

– сказав Кенні.

Але навіть без цього ірландський тренер похвалив "синьо-жовтих", які закінчили матчі циклу у червні, на лідерському місці у їх групі. Навіть воєнні дії в Україні не завадили нашим футболістам показати хорошу гру та результат.

Я хотів би віддати шану збірній України, яка попри те, що в них удома йде війна, посідає перше місце в нашій групі,

– додав тренер Ірландії.

Нагадаємо, що ірландці першими відкрили рахунок у матчі завдяки сольному проходу Натана Коллінза. По перерві Артем Довбик зрівняв цифри на табло. У підсумку – мирова 1:1, яка перервала серію з перемогою українців, яка тривала вже два матчі у Лізі націй-2022/2023.