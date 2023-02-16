В латвийском Мадоне продолжается юниорский чемпионат Европы по биатлону-2023. В четверг прошла смешанная эстафета, в которой приняла участие сборная Украины.

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Нашу команду представляли Степан Кинаш, Виталий Мандзин, Александра Меркушина и Дарья Чалик. Для всего квартета это была вторая гонка в этом году.

Украинцы с первого этапа закрепились среди лидеров и повели борьбу за золото с Германией и Италией. Перед последним этапом Меркушина передала Чалыку эстафету вообще на первом месте.

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Впрочем, Дарья использовала два дополнительных патрона и пропустила вперед как итальянку Скатолло, так и немку Пуфф. Тем не менее, Украина смогла получить бронзовые награды. Это первая наша медаль в истории смешанных эстафет на юниорском Евро.

Результаты смешанной эстафеты на юниорском чемпионате Европы по биатлону-2023: