Бронза для женщин

Внимание большинства любителей биатлона приковано к чемпионату мира в Обергофе. Параллельно с ним в эстонской Хаанья проходит Юниорский кубок IBU, где также участвуют украинцы, пишет 24 канал.

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В субботу, 11 февраля, прошли гонки-эстафеты среди женщин и мужчин. Нашей сборной удалось добиться успешного результата в обоих соревнованиях, взяв медали.

Женская команда в составе Елены Огородной, Александры Меркушиной, Юлии Огородной и Дарьи Чалик прошла дистанцию без штрафных кругов. Использовав 10 запасных патронов, украинки заняли третье место, взяв бронзу.

Результаты женской эстафеты на Юниорском кубке IBU:

Германия (1+8) – 1:07:59 Франция (1+11) – 1:08:47 Украина (0+10) – 1:09:04 Австрия (2+14) – 1:09:54 Словакия (1+12) – 1:12:00

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Мужское серебро

Мужская команда смогла превзойти показатель девушек. Степан Кинаш, Богдан Борковский, Сергей Супрун и Виталий Мандзин всего раз пошли на штрафной круг и пустили в ход 11 дополнительных патронов.

Это позволило им занять второе место, которое принесло Украине серебро. Впереди оказалась только сборная Германии с гандикапом от украинцев в 16 секунд.

Результаты мужской эстафеты на Юниорском кубке IBU: