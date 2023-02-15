Продолжается чемпионат мира по биатлону, где активно выступает сборная Украины. Во вторник наш квартет ребят выступил в индивидуальной гонке.

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Теперь же свою "индивидуалку" в Обергофе провели женщины, пише 24 канал. Украинская команда состояла из трех участниц, ведь Анастасия Меркушина снялась со старта.

Основные надежды были рассчитаны на Юлию Джиму. Впрочем, киевлянка выступила явно не лучшим образом. Допустив пяти промахов, биатлонистка заняла 40 место.

Это позволило ей отобраться в масстарт. Однако такой результат стал антирекордным для Юлии, ведь она никогда так низко не оказывалась по итогам индивидуалки на ЧМ. Самым плохим показателем было 38 место в 2015 году.

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Еще две украинки попали в последнюю десятку. Любовь Кипяченкова финишировала 82-й с восемью промахами, тогда как Анна Кривонос заняла 85-ю строчку. Победа же досталась шведке Ханни Эберг, которая на 10 секунд опередила соотечественницу Линн Перссон.

Итог женской индивидуальной гонки на ЧМ-2023 в Обергофе:

Ханна Эберг (Швеция) – 43:36 Линн Перссон (Швеция) – 43:46 Лиза Витоцци (Италия) – 44:04 Самюэла Комола (Италия) – 44:24 Жюлия Симон (Франция) – 44:57

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Юлия Джима (Украина) – 49:21

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Любовь Кипяченкова (Украина) – 56:04

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