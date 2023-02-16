У латвійському Мадоні продовжується юніорський чемпіонат Європи з біатлону-2023. У четвер пройшла змішана естафета, у якій взяла участь збірна України.

До теми Збірна України здобула срібло та бронзу на Юніорському кубку з біатлону в Естонії

Нашу команду представляли Степан Кінаш, Віталій Мандзин, Олександра Меркушина та Дарина Чалик. Для всього квартету це була друга гонка цього року.

Українці з першого ж етапу закріпились серед лідерів і повели боротьбу за золото з Німеччиною та Італією. Перед останнім етапом Меркушина передала Чалик естафету взагалі на першому місці.

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Втім Дарина використала два додаткові патрони і пропустила вперед як італійку Скатолло, так і німкеню Пуфф. Тим не менш Україна змогла здобути бронзові нагороди. Це перша наша медаль в історії змішаних естафет на юніорському Євро.

Результати змішаної естафети на юніорському чемпіонаті Європи з біатлону-2023: