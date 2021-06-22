У Украины нет менталитета победителя

Австрийцы лучше выглядели на футбольном поле и создали больше моментов. Георгий Бущан снова и снова спасал собственные владения от пропущенных голов. Вратарь лишь однажды доставал мяч из сетки собственных ворот, но и этого хватило, чтобы проиграть в матче с Австрией со счетом 0:1.

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Один из главных звезд команды Александр Зинченко разочарован игрой и результатом сборной Украины. Футболисту сложно было подобрать слова, украинцы должны были лучше сыграть в важном поединке: "То, как мы играли в первом тайме, это неприемлемо, должны рассмотреть свои ошибки, игру. Можно много говорить о физических кондициях, но на таких турнирах без менталитета победителя очень трудно. Должно быть запредельное желание, нужно выигрывать дуэль на каждом участке поля. К сожалению, этого в первом тайме у нас не было".

Заслуженная критика

Во второй 45-минутке подопечные Шевченко отдали все силы, но австрийцы классно перекрыли все свободные зоны и не позволили сделать нашим парням почти ничего. Единственным моментом, который отложился в памяти украинских болельщиков был эпизод с ударом Николая Шапаренко. Отметим, что за всю игру Украина нанесла только 5 ударов в сторону ворот, один из которых был в створ, как раз от динамовца.

Критику мы заслужили, потому что у нас была выигрышная позиция до игры, нас устраивала ничья, мы это прекрасно понимали, но никто не играл на ничью. Мы играли на победу, пытались отдавать все силы, но это будет нам бесценным опытом. Весь стадион гнал нас вперед, но мы не получили нужного результата. Мне очень стыдно,

– подчеркнул игрок.

Также Зинченко заявил, что игрокам сборной Украины нужно многое переосмыслить: "Будем ждать, что все матчи закончатся с нужным для нас результатом, но всем нам нужно пересмотреть свою игру и свое отношение к делу".