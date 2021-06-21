Первый тайм не очень получился

Матвиенко заявил, что начало игры оказалось нервным, из-за чего наши футболисты допускали необязательные ошибки.

К теме Австрия нанесла болезненное поражение Украине и почти выбила из Евро-2020: видео

Сразу в начале игры было несколько нервных моментов. Допустили ошибки в простых игровых ситуациях. Из-за этого мы начали играть не так, как хотели. Начали осторожно играть, Австрия это почувствовала и начала прессинговать. Из-за этого первый тайм не очень получился, во втором уже перестроились и начали играть лучше,

– сказал Матвиенко.

Футболист отметил, что прессинг австрийцев не удивил команду. Он заметил, что сборная Украины ожидала высокий прессинг.

"Прессинг Австрии не стал сюрпризом. Знали, что будут прессинговать, потому что им нужна была победа. Из-за нервозности не получалось играть в свой футбол", – заявил Николай.

Сборная Украины имеет теоретические шансы сыграть в 1/8 финала как одна из четырех лучших команд, занявших третью строчку.

Ждем результаты других матчей и надеемся, что выйдем в плей-офф с третьего места,

– резюмировал Матвиенко.