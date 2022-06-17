Украина все вернет, – жена Усика покаялась за молчание аннексии Крыма

17 июня 2022 , 15:16
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Источник:

інстаграм Катерини Усик

Непобедимый украинский боксер Александр Усик и его супруга Екатерина родились в Крыму. Семья верит, что вскоре они вернутся к полуострову, где будет развеваться сине-желтый флаг.

Екатерина Усик: Очень сожалею

Жена Александра призналась, что очень сожалеет о том, что молчала об аннексии Крыма в 2014 году. Проанализировав свои ошибки, Екатерина каждый день распространяет в своих соцсетях информацию о полномасштабном вторжении России на территорию Украины.

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Екатерина Усик не сомневается в том, что русским наемникам удастся выбить с оккупированных территорий. Она верит, что сможет скоро вернуться в родной украинский Крым.

Я верю, что Украина все вернет. Включая Крым. Единственное о чем я сожалею сейчас, так это потому, что молчала в 2014 году. Очень жалею,
– написала жена боксера.


Жена Усика не сомневается в победе Украины / Фото из инстаграмма Екатерины

Усик готовится к реваншу против Джошуа

  • Семья Александра Усика уехала за границу. В первую очередь, боксеру необходимо было покинуть страну, чтобы подготовиться к реваншу против Энтони Джошуа.
  • Сам Александр не раз уверял, что на ринге от него будет больше пользы, чем с оружием в руках.
  • Бой может состояться уже в августе 2022 года. Поединок будет принимать Саудовская Аравия.
  • Семья украинского боксера испытала на себе последствия "русского мира". Российские наемники захватили дом Усика в Ворзеле Киевской области. К счастью, там никого не было, семья уехала за границу.
  • Екатерина и ее дети долгое время скрывались в бомбоубежище.
Автор: Дарина Жданович