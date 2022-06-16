Жена Усика: Я удивляюсь этому цинизму
Екатерина и Александр родились в Крыму, поэтому для них эта тема особенной и болезненной. Ведь кафиры украли у них родительский дом и разлучили с близкими и знакомыми.
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Потому жена украинского боксера продолжает в своих соцсетях освещать войну в Украине. Значительную часть своих сообщений она уделяет именно временно оккупированному полуострову.
Я удивляюсь этому цинизму и тупизму россиян! К вашему, су*а, увольнению люди жили нормально, цивилизованно! Вы пришли и превратили наши города в свои грязные и грязные. Вывод: где раша – там параша. У меня все,
– написала Екатерина.
Жена Усика об оккупационных властях / Фото из инстаграма Екатерины
"Русский мир" "посетил" дом Усика
- К сожалению, семья украинского боксера испытала на себе последствия "русского мира". Российские наемники захватили дом Усика в Ворзеле Киевской области. К счастью, там никого не было, семья уехала за границу.
- Екатерина и ее дети долгое время скрывались в бомбоубежище.
- Боксер уехал, чтобы подготовиться к реваншу против британца Энтони Джошуа. Ранее отмечалось, что этот поединок может состояться 23 июля. Однако недавно промоутер соперника украинца рассказал, что вероятнее всего реванш состоится в августе.
- Боксеры выйдут на ринг перед зрителями в Саудовской Аравии.