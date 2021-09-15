Украина вплотную приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Источник:Bert Kassies
Во вторник, 14 сентября, состоялись матчи Лиги чемпионов. По результатам поединков таблица коэффициентов УЕФА изменилась.
Мировая с Бенфикой помогла Украине
Стартовал групповой раунд Лиги чемпионов. В первом туре киевское Динамо изменило ситуацию Украины в таблице коэффициентов УЕФА.
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Киевляне расписали мировую с португальской Бенфикой. "Бело-синие" едва не вырвали победу в компенсированное арбитром время. Но судья отменил гол Николая Шапаренко из-за офсайда.
Украина продолжает бороться за место в топ-10, которое позволит чемпиону страны на прямую сыграть в групповом раунде Лиги чемпионов.
После ничьи динамовцев Украина сохранила 11-ю позицию в рейтинге – 30.401. Наша страна вплотную подошла к России, которая идет десятой, 30.682. Чтобы выйти на десятое место хватит одной победы в исполнении украинского клуба.
- Впереди в еврокубках фанатов ждут два матча с участием украинских клубов. 15 сентября донецкий Шахтер на выезде сыграет против Шерифа в Лиге чемпионов, которым руководит украинский специалист Юрий Вернидуб.
- Австрия, которая идет восьмой, тоже пополнила свою копилку баллами. Зальцбург сыграл вничью на выезде с испанской Севильей (1:1). В первом тайме этой игры было целых четыре пенальти.
Таблица коэффициентов УЕФА / Скриншот с Bert Kassies