Мирова з Бенфікою допомогла Україні

Стартував груповий раунд Ліги чемпіонів. У першому турі київське Динамо змінило ситуацію України у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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Кияни розписали мирову з португальською Бенфікою. "Біло-сині" ледь не вирвали перемогу у компенсований арбітром час. Але суддя скасував гол Миколи Шапаренка через офсайд.

Україна продовжує боротись за місце у топ-10, яке дозволить чемпіону країни на пряму зіграти у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Після нічиї динамівців Україна зберегла 11-ту позицію у рейтингу – 30.401. Наша країна впритул наблизилась до Росії, яка йде десятою, 30.682. Щоб вийти на десяте місце вистачить однієї перемоги у виконанні українського клубу.

Попереду у єврокубках на фанатів чекають два матчі за участі українських клубів. 15 вересня донецький Шахтар на виїзді зіграє проти Шерифа у Лізі чемпіонів, яким керує український фахівець Юрій Вернидуб.

Австрія, яка йде восьмою, теж поповнила свою скарбничку балами. Зальцбург зіграв внічию на виїзді з іспанською Севільєю (1:1). У першому таймі цієї гри були аж чотири пенальті.



Таблиця коефіцієнтів УЄФА / Скриншот із Bert Kassies