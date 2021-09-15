В шаге от победы
Судьи не засчитали гол Николая Шапаренко из-за офсайда Дениса Гармаша.
Как это было Арбитр отменил победный гол и Динамо сыграло вничью с Бенфикой: видео
Сначала Шапаренко ударом из-за пределов штрафной попал в перекладину, а Буяльский на добивании не смог переиграть вратаря, а чуть позже уже Николай отправил мяч в ворота, но арбитр отменил взятие ворот после консультации с VAR, поскольку офсайд был у Гармаша, который отдавал голевой пас.
Видео момента
- В другом матче группы Бавария на выезде уверенно одолела Барселону, забив на Камп Ноу три гола.
- Следующий матч в Лиге чемпионов команда Мирчи Луческу сыграет против Баварии 29 сентября, а Бенфика в этот день будет принимать Барселону.