Динамо – Бенфика 0:0

К слову Стартует ли Шахтер с победы в групповом этапе Лиги чемпионов: прогноз на матч с Шерифом

Киевский клуб уверенно провел стартовый отрезок украинского чемпионата и возглавляет турнирную таблицу УПЛ. Перед ответственным еврокубковым противостоянием "бело-синие" в Харькове обыграли Металлист 1925 со счетом 2:0.

Бенфика в летнее межсезонье усилилась форвардом сборной Украины Романом Яремчуком, который сразу вписался в игровую схему "орлов". Ранее киевский клуб провел четыре встречи с Бенфикой и одержал только одну победу (трижды успех праздновали португальцы).

Киевляне могли открывать счет уже на 9-й минуте встречи – Шапаренко пробил со штрафного, и Влаходимос из-под перекладины выбил мяч.

В середине первого тайма подопечные Мирчи Луческу едва не "привезли" в свои ворота. Сидорчук подкатом закрыл момент для удара Эвертона с левого фланга вратарской, хотя сам и подарил мяч до этого Вайглю.

На 40-й минуте Мариу с левого фланга сделал заброс в левый угол штрафного Динамо на ход Силви, который с острого угла перебросил – и Бойко, и ворота.

Через мгновение Шапаренко выронил мяч на своей половине, после чего Яремчук издали пробил в центр ворот, где и стоял Бойко. Сразу контрвыпад киевлян – попытка дальнего удара с левого фланга от Миколенко была парирована голкипером.

После перерыва Яремчук расстреливал отскок в центре штрафной, но Бойко отбил ногой. Через мгновение тот же Бойко у ближней штанги намертво забрал дальний удар с левого фланга от Эвертона.

На 76-й минуте Вербич только вышел на замену и сразу создал голевой момент. Беньямин точно замыкал прострел Караваева с правого фланга, но Отаменди снял мяч у него с ноги.

Уже в компенсированное время Динамо смогло забить гол, но произошло это с офсайдом. Гармаш с левого фланга подал на дальний угол вратарской, после чего Шапаренко пробил в ближний к нему угол, сделав это в офсайде.

В итоге команды разделили по одному очку в Киеве. Следующий матч в Лиге чемпионов команда Мирчу Луческу сыграет против Баварии 29 сентября, а Бенфика в этот день будет принимать Барселону.

Динамо – Бенфика видеообзор