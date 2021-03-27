Молодежная сборная Украины сыграла второй матч на товарищеском турнире Antalya Cup. Украинские футболисты 27 марта не смогли одолеть команду Узбекистана.

Украина (U-21) – Узбекистан (U-21) 1:1

Голы: Бражко, 31 (п) - Абдуманнопов, 50

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Наставник Украины Руслан Ротан выставил абсолютно новый состав по сравнению со стартовым поединком против болгар.

Первый тайм прошел с преимуществом "сине-желтых". На перерыв украинцы ушли, ведя в счете. На 31-й минуте Исаенко заработал пенальти. Удар с отметки хладнокровно реализовал Бражко.

Второй тайм для команды Руслана Ротаня начался неудачно. На 50-й минуте узбекистанцем реализовали стандартное положение и сравняли счет.

Все попытки украинцев вырвать победу остались тщетными. Следовательно, повторить успех 2019 года, когда украинцы выиграли этот турнир, не получится.