Молодіжна збірна України зіграла другий матч на товариському турнірі Antalya Cup. Українські футболісти 27 березня не змогли здолати команду Узбекистану.

Україна (U-21) – Узбекистан (U-21) 1:1

Голи: Бражко, 31 (п) – Абдуманнопов, 50

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Наставник України Руслан Ротан виставив абсолютно новий склад у порівнянні зі стартовим поєдинком проти болгар.

Перший тайм пройшов за переваги "синьо-жовтих". На перерву українці пішли, ведучи в рахунку. На 31-й хвилині Ісаєнко заробив пенальті. Удар з позначки холоднокровно реалізував Бражко.

Другий тайм для команди Руслана Ротаня розпочався невдало. На 50-й хвилині узбекистанці реалізували стандартне положення і зрівняли рахунок.

Усі спроби українців вирвати перемогу залишилися марними. Відтак, повторити успіх 2019 року, коли українці виграли цей турнір, не вийде.