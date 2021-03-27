Сборная Украины после удачного результата против Франции попытается развить локальный успех в противостоянии с Финляндией. Украина и Финляндия встретятся 28 марта во втором туре группы D отбора на чемпионат мира-2022.

Украинцы и финны одинаково стартовали в отборе на ЧМ-2022. Наша команда вырвала ничью в гостях у чемпионов мира французов. Зато финны поделили очки со сборной Боснии и Герцеговины.

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Следовательно, все четыре сборные набрали по одному очку. Казахстан, который также попал в группу D, еще не стартовал в отборе.

Несмотря на то, что сборная Украины остановила Францию, от команды Андрея Шевченко ждут только победы в противостоянии с Финляндией. Однако поединок с финнами обещает быть сложным.

Теперь именно "сине-желтым" придется раскачивать оборону соперника, а не выжидать своего шанса на контратаку.

Украина – Финляндия прогноз Favbet

Впрочем, букмекеры склоняются, что победа будет за Украиной. Исторически сложилось, что команда Андрея Шевченко лучше. В частности, сборные встречались в предварительном отборе на чемпионат мира.

Украинцы выиграли оба матча. На своем поле "сине-желтые" одержали минимальную победу, а на выезде вырвали победу благодаря голу Артема Беседина. Победу "сине-желтых" в воскресном матче оценивают коэффициентом 1,74.

В то же время шансы Финляндии впервые победить Украину оценены коэффициентом 5,60. Если в матче будет зафиксирована ничья – коэффициент 3,60.

Болельщики также имеют шанс спрогнозировать, какой футболист отметится голом. По мнению специалистов, больше всего шансов имеет Роман Яремчук. Гол нападающего сборной Украины оценен коэффициентом 2,55.

Также не стоит забывать, что в арсенале нашей команды мощные удары Руслана Малиновского. На гол хавбека Аталанты букмекеры предлагают коэффициент 3,75.

В лагере соперника эксперты выделяют Онни Валакари. Гол игрока сборной Финляндии оценен коэффициентом 4.

Предыдущие очные матчы между сборными не простили много голов – в среднем 2 гола за игру. Можно попробовать рискнуть и сделать ставку на тотал больше 2.5. Эта ставка оценена коэффициентом 2,27.

Поединок Украина – Финляндия состоится 28 марта в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало игры в 21:45.