Молодежная сборная Украины впервые за 12 лет пробилась на Евро-2023, разгромив Словакию

Подопечные Ротаня смогли отыграть поражение в первом матче и впервые за долгое время выйти на чемпионат Европы U-21. Героем встречи стал Даниил Сикан, оформивший хет-трик.

Украина U-21 – Словакия U-21 3:0

Голы: Сикан, 48, Сикан, 54, Сикан, 66.

Пока все болельщики ожидали матча национальной сборной Украины в Лиге наций, свой сверхважный поединок отыграла "молодежка". Команда Руслана Ротаня решала вопрос попадания на Евро-2023.

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В матчах плей-офф нашей команде нужно было одолеть Словакию, чтобы оказаться на чемпионате Европы. Первая встреча завершилась в пользу нашего оппонента, который на своем поле перестрелял украинцев (3:2).

А вот уже номинально домашняя для нас игра в польском Бельско-Бяла прошла полностью по нашему сценарию. Несмотря на равную игру в первом тайме, Украина взяла свое по перерыву.

Героем встречи стал форвард Шахтера Даниил Сикан, записавший на свой счет хет-трик. На 48 минуте нападающий добил в пустые ворота прострел от Сыча, а уже через шесть минут удвоил наше преимущество.

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На этот раз Данило снова нужно было не промахнуться по пустым воротам после того, как кипер словаков был отыгран после удара головой от Драмбаева. А на 66-й минуте счет стал разгромным.

Интересно, что и на этот раз Сикан выложили мяч на пустые ворота. Основную работу проделал Криськив, обыгравший оппонента, оттащил вратаря и выкатил под удар Данилу.

Впервые за 12 лет

На этом наша команда остановилась и довела встречу до уверенной победы. Это означает, что летом следующего года Украина будет представлена на молодежном чемпионате Европы.

Турнир состоится в Румынии и Грузии. Последний раз наша команда играла на Евро U-21 в 2011 году. Что интересно, на первом для нас Евро (2006) украинцы завоевали серебро, проиграв в финале Нидерландам. К слову, уже участниками Евро-2023 стали: