Это будет третий матч сборной Украины в сентябре в Лиге наций. Сначала команда проиграла Шотландии в Глазго, после этого обыграла Армению в Ереване. И теперь сыграет второй матч против Шотландии – на этот раз в Кракове, а не в Украине из-за войны.

Стоит отметить Матч за первое место в Лиге наций: Украина стремится к реваншу, но Шотландия едет за победой

Сборной Украины в этом матче нужна победа. Любой другой результат нашу команду не устраивает. Ведь только победа позволит стать победителем группы Лиги наций. Затем выйти в дивизион A.

Матч Украина – Шотландия начнется в 21.45.

Онлайн-трансляция матча Украина – Шотландия

Важно! Эта онлайн-трансляция доступна только зрителям, которые находятся на территории Украины. Видео недоступно тем, кто находится за пределами Украины.