Україна U-21 – Словаччина U-21 3:0

Голи: Сікан, 48, Сікан, 54, Сікан, 66.

Поки всі вболівальники очікували на матч національної збірної України в Лізі націй, свій надважливий поєдинок відіграла "молодіжка". Команда Руслана Ротаня вирішувала питання потрапляння на Євро-2023.

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У матчах плей-офф нашій команді треба було здолати Словаччину, щоб опинитись на чемпіонаті Європі. Перша зустріч завершилась на користь нашого опонента, який на своєму полі перестріляв українців (3:2).

А ось вже номінально домашня для нас гра у польському Бельсько-Бяла пройшла повністю за нашим сценарієм. Попри рівну гру у першому таймі Україна взяла своє по перерві.

Героєм зустрічі став форвард Шахтаря Данило Сікан, який записав на свій рахунок хет-трик. На 48 хвилині нападник добив у порожні ворота простріл від Сича, а вже через шість хвилин подвоїв нашу перевагу.

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Цього разу Данило знову треба було не промахнутись по пустим воротам після того, як кіпер словаків був відіграний після удару головою від Драмбаєва. А на 66 хвилині рахунок став розгромним.

Цікаво, що і цього разу Сікану виклали м'яч на порожні ворота. Основну роботу зробив Криськів, який обіграв опонента, відтягнув воротаря і викотив під удар Данилу.

Вперше за 12 років

На цьому наша команда зупинилась і довела зустріч до впевненої перемоги. Це означає. що влітку наступного року Україна буде представлена на молодіжному чемпіонаті Європи.

Турнір пройде в Румунії та Грузії. Останній раз наша команда грала на Євро U-21 аж у 2011 році. Що цікаво, на першому для нас Євро (2006) українці здобули срібло, програвши у фіналі Нідерландам. До слова, вже учасниками Євро-2023 стали: