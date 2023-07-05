Молодежная сборная Украины получит крутые премиальные за выход на Олимпиаду, но есть нюанс с УАФ

Ассоциация пообещала футболистам серьезные бонусы за проход на олимпийские игры. Игроки выполнили свою задачу, но вопрос выплаты премиальных пока открыт.

По полмиллиона на игрока

Сборная Украины U21 очень успешно выступает на молодежном Евро-2023. Команда Руслана Ротаня уже дошла до стадии 1/2 финала.

Следите с нами Украина – Испания: онлайн-трансляция полуфинала Евро-2023

Это позволило нашей команде выполнить главную задачу на турнире, а именно квалифицироваться на Олимпийские игры-2024. Этот успех стал историческим, ведь раньше сборная Украины по футболу ни разу не участвовала в Олимпиаде.

Как сообщают украинские СМИ, подопечные Ротаня получат неплохие премиальные за решение задачи. По информации источника, УАФ пообещала выплатить по 500 тысяч гривен на каждого игрока (суммарно 11,5 миллиона гривен).

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Есть вопросы по выплатам

Впрочем, ресурс сообщает, что по выплатам есть неопределенность из-за проблем руководства УАФ с законом. Напомним, что президент ассоциации Андрей Павелко арестован из-за подозрений в коррупции при строительстве завода по производству искусственной травы.

Также не исключен вариант, что футболисты молодежки не возьмут деньги и перечислят их в помощь ВСУ. То же может сделать и тренерский штаб Руслана Ротаня.

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Напомним, что Украина стартовала на Евро-2023 с побед над Хорватией (2:0) и Румынией (1:0), после чего сыграла вничью с испанцами (2:2). В четвертьфинале "сине-желтые" выбили Францию (3:1). Теперь в полуфинале наша команда снова будет играть против Испании.

. Матч Испания – Украина пройдет 5 июля в Бухаресте. Прямая трансляция состоится на региональных каналах Суспільному, ютуб-канале Суспільне Спорт, а также на сайте 24 канала. Начало – в 22:00 по киевскому времени.