Под руководством Ротаня сборная U21 прошла в полуфинал Евро-2023 и завоевала путевку на Олимпиаду в Париже - впервые в истории национальных футбольных команд Украины. Был вопрос, кто будет готовить команду к соревнованиям и возглавлять ее на турнире.

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На Олимпиаде будет Ротань, а молодежку возглавит новый тренер

Украинская ассоциация футбола официально сообщила, что Руслан Ротань будет возглавлять сборную Украины на футбольном турнире ОИ-2024 в Париже. Это было предусмотрено в договоре специалиста. В то же время в УАФ добавляют, что молодежную сборную Украины в процессе квалификации к Евро-2025 возглавит новый тренерский штаб.

22 декабря 2022 года состоялось заседание Исполнительного комитета УАФ, на котором, среди прочего, были рассмотрены кадровые вопросы. В частности, тогда, учитывая успешное выполнение поставленных турнирных задач и рассмотрев предложение Комитета национальных сборных команд УАФ, исполком принял решение продлить контракт с главным тренером молодежной сборной Украины U-21 Русланом Ротанем. В протоколе заседания также было указано: "В случае успешного выступления на Евро-2023, а именно – получение олимпийской лицензии, в контракте предусмотрена опция автоматического продления до завершения Олимпиады-2024, представительство на которой от Европы будет определяться во время Евро-2023,

– говорится в официальном заявлении УАФ.

Итак, после завершения молодежного Евро-2023 нынешняя команда, которая играет на турнире, будет готовиться к ОИ, правда, согласно регламенту, в Париже смогут принять участие только игроки, родившиеся после 1 января 2001 года, а также каждая команда имеет право внести в заявку из 18 футболистов трех исполнителей, которые старше этого возраста. Однако основной костяк будет состоять именно из команды, зажигающей сейчас на Евро.

Следующий же цикл молодежного чемпионата континента, Евро-2025 (U-21), в квалификации которого нашими соперниками являются команды Англии, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга, с сентября 2023 года начнет новая молодежная сборная Украины (игроки 2002 года рождения и младшие ) под руководством нового тренерского штаба,

– сообщила УАФ.

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