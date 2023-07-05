По півмільйона на гравця

Збірна України U21 дуже вдало виступає на молодіжному Євро-2023. Команда Руслана Ротаня вже дійшла до стадії 1/2 фіналу.

Слідкуйте з нами Україна – Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2023

Це дозволило нашій команді виконати головне завдання на турнірі, а саме кваліфікуватись на Олімпійські ігри-2024. Цей успіх став історичним, адже раніше збірна України з футболу жодного разу не брала участь в Олімпіаді.

Як повідомляють українські ЗМІ, підопічні Ротаня отримають непогані преміальні за вирішення завдання. За інформацією джерела, УАФ пообіцяла виплатити по 500 тисяч гривень на кожного гравця (сумарно 11,5 мільйонів гривень).

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Є питання щодо виплат

Втім ресурс повідомляє, що по виплатах є невизначеність через проблеми керівництва УАФ із законом. Нагадаємо, що президента асоціації Андрія Павелка заарештовано через підозри у корупції при будівництві заводу з виробництва штучної трави.

Також не виключений варіант, що футболісти молодіжки не візьмуть гроші і перерахують їх на допомогу ЗСУ. Те саме може зробити і тренерський штаб Руслана Ротаня.

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Нагадаємо, що Україна стартувала на Євро-2023 з перемог над Хорватією (2:0) та Румунією (1:0), після чого зіграла внічию з іспанцями (2:2). У чвертьфіналі "синьо-жовті" вибили Францію (3:1). Тепер у півфіналі наша команда знову гратиме проти Іспанії.

Довідка. Матч Іспанія – Україна пройде 5 липня у Бухаресті. Пряма трансляція відбудеться на регіональних каналах Суспільного, ютуб-каналі Суспільне Спорт, а також на сайті 24 каналу. Початок – о 22:00 за київським часом.