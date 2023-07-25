7 июня 2023 Сергей Ребров поставил свою подпись под контрактом со сборной Украины. Однако высказал свою одну просьбу к УАФ.

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Новое лицо "молодежки" Украины

Сергей Станиславович стал инициатором назначения нового тренера сборной Украины U-21. 25 июля Исполком УАФ официально объявил, что новым главным наставником нашей "молодежки" будет Унаи Мельгоса.

47-летний испанский специалист уже достаточно долго работал помощником Реброва (у Динамо, Ференцвароши, Аль-Айни и сборной Украины).

Однако Руслан Ротань сохранит за собой тренерское кресло в УАФ и будет готовить команду к Олимпийским играм-2024, которые пройдут в Париже.

Напомним, что сборная наставника Александрии вышла на Олимпиаду благодаря удачному выступлению на молодежном Евро-2023, где дошла до полуфинала.

Мельгоса будет готовить "молодежку" Украины уже к новому циклу Евро-2025 (U-21).

К слову. Кроме этого, на заседании Исполкома утвердили списки стадионов для проведения всеукраинских соревнований УПЛ, ПФЛ и женских клубов в сезоне-2023/2024. Утвержден план имплементации системы VAR в Украине и работы с ней официальных лиц поединка УАФ, а также Положения о порядке применения системы VAR в соревнованиях по футболу среди профессиональных команд в сезоне-2023/2024.