7 июня 2023 Сергей Ребров поставил свою подпись под контрактом со сборной Украины. Однако высказал свою одну просьбу к УАФ.
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Новое лицо "молодежки" Украины
Сергей Станиславович стал инициатором назначения нового тренера сборной Украины U-21. 25 июля Исполком УАФ официально объявил, что новым главным наставником нашей "молодежки" будет Унаи Мельгоса.
47-летний испанский специалист уже достаточно долго работал помощником Реброва (у Динамо, Ференцвароши, Аль-Айни и сборной Украины).
Однако Руслан Ротань сохранит за собой тренерское кресло в УАФ и будет готовить команду к Олимпийским играм-2024, которые пройдут в Париже.
Напомним, что сборная наставника Александрии вышла на Олимпиаду благодаря удачному выступлению на молодежном Евро-2023, где дошла до полуфинала.
Мельгоса будет готовить "молодежку" Украины уже к новому циклу Евро-2025 (U-21).