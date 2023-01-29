Украина впервые с 2018 года вошла в топ-3 медального зачета чемпионата Европы по биатлону

Вот и подошел к концу чемпионат Европы-2023 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде. Украинские биатлонисты собрали почти весь комплект наград, среди которых медаль высшего сорта.

Уже первые две "индивидуалки" принесли Украине две серебряные награды чемпионата Европы-2023. Юлия Джима финишировала третьей, но после финиша итальянская команда подала сама на себя протест. Все из-за того, что электронная система ошибочно не учла два промаха Микелы Каррары на стойке, пишет 24 канал.

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Серебряное начало соревнований

После чего результаты просмотрели. Итальянка, которая финишировала первой, получила две минуты штрафа и автоматически опустилась на 11 позицию. Победительницей же стала немка Лиза Мария Шпарк, которая до изменения результатов была второй. В тройку призеров запрыгнула другая представительница Германии Селина Гротиан.

Юлия Джима с третьей перешла на вторую позицию. Олимпийская чемпионка стала автором первой награды Украины на нынешнем ЧЕ в Швейцарии.

В этот же день порадовали украинских фанатов и мужчины, а точнее – Антон Дудченко. 26-летний биатлонист промахнулся лишь однажды в четырех огневых рубежах, выбив 19 из 20 мишеней. Прекрасная стрельба и неплохой ход позволили украинцу взять второе "серебро" для сине-желтой команды в Ленцерхайде.

Наша золотая звездочка – Анастасия Меркушина

Казалось, что в спринте снова должна была выстрелить Джима, но вместо нее отличную гонку провела Меркушина-старшая. Анастасия еще раз доказала, почему считается одной из лучших биатлонисток по точности на стрельбе и быстрострельности. Два нуля на двух огневых рубежах и заслуженная победа в спринте.

Меркушиной удалось вырвать "золото" в прямом смысле слова "на зубах". 0,5 секунды отделило ее от серебряной награды, но характер Анастасии принес ей золотую награду. Анастасия Меркушина третий раз стала чемпионкой Европы (до этого на юниорском уровне) и принесла Украине единственную золотую награду на ЧЕ-2023.

Меркушина-старшая поделилась впечатлениями от триумфа на чемпионате Европы и призналась, что надеется, что ее медаль принесла капельку радости в жизнь украинцев.

На этом награды для нашей сборной закончились. "Сухой" последний день выдали украинские биатлонисты, не заехав на подиум в смешанной эстафете, хотя там состав был уровня Кубка мира и одиночной смешанной эстафете. К сожалению, стрельба подвела Юлию Джиму и Елену Белосюк.

Медали Джимы, Дудченко и Меркушиной позволили Украине запереть топ-3 общего медального зачета чемпионата Европы. Украина впервые с 2018 года делает такое достижение. Нашей команде удалось стать одной из семи стран, которые смогли завоевать медали чемпионата Европы.

Выше нас только безудержные норвежцы – 8 наград (5 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая) и Германия – 6 медалей (2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые).

Общий медальный зачет ЧЕ-2023 по биатлону

1. Норвегия – 8

2. Германия – 6

3. Украина – 3

4. Швеция – 3

5. Швейцария – 1

6. Франция – 2

7. Словения – 1

За спиной украинской сборной расположились Швеция и Швейцария – 3 и 1 награда соответственно. Интересно, что у шведов такое же количество наград, как у Украины. Но у нашей сборной есть "золото", а Швеция завоевала 2 "серебра" и 1 "бронзу".

Страна-хозяйка удовлетворилась только одним "серебром". Во Франции и Словении, занявших 6-ю и 7-ю позиции по две и одной "бронзе" соответственно.

Уже 3 февраля возобновляется Кубок мира-2022/2023. Биатлонисты переезжают в чешское Новое-Место, где состоится седьмой этап КС. Это будет последняя подготовка перед чемпионатом мира в немецком Оберхофе (8 – 19 февраля).