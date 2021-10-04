Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной во Львове: сколько болельщиков посетят матч

Сборная Украины 12 октября сыграет с Боснией и Герцеговиной. В понедельник, 4 октября, стало известно, какое количество болельщиков сможет посетить матч.

Стадион заполнят на 2\3

На матче Украина – Босния и Герцеговина сможет находиться 24 тысячи человек. Поединок состоится на "Арене-Львов" 12 октября.

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4 октября во Львове состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием представителей УАФ.

На заседании было определено, что на матче Украины с Боснией смогут присутствовать 24 тысячи болельщиков.

Общая вместимость "Арены-Львов" составляет 34 тысячи 915 мест.

Украина – Босния и Герцеговина: что известно о матче