На обед прибыла часть вызванных в. о. главного тренера Александром Петраковым игроков, в том числе и те исполнители, которые получили определенные повреждения в недавних поединках за свои клубы.

К слову В сборную Украины вызвали защитника Шабанова – его не было в резервном списке

На обеде собрались все сборники, выступающие в УПЛ. Чуть позже прилетят легионеры – Эдуард Соболь, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков и Игорь Харатин. Последний прибудет в расположение команды около 20 часов, а вот все остальные игроки из иностранных чемпионатов, вызванные на сбор, успевают прибыть к вечерней тренировке.



Сборная Украины собралась в Киеве / Фото Павла Кубанова

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Георгий Бущан, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Артем Шабанов, Эдуард Соболь.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Сергей Булеца, Александр Пихаленок, Андрей Ярмоленко, Александр Зубков, Игорь Харатин.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Даниил Сикан.