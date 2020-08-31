Назначена бригада арбитров на матч Лиги наций Украина – Швейцария, который состоится 3 сентября во Львове. Игру доверили обслужить судейской бригаде из Швеции.

Главным арбитром выступит Андреас Экберг. На линиях ему будут помогать Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Каспар Сьоберг.

Примечательно Шевченко ответил на вопрос о возможности возглавить "Барселону"

Что известно об Андреасе Экберге

Андреасу Экбергу 35 лет. Начал судейскую карьеру в возрасте 13 лет. Матчи чемпионата Швеции начал обслуживать с 2009 года.

В 2013 году стал арбитром ФИФА и начал обслуживать международные матчи.

Как Экберг обслуживал матчи украинцев

Андреас Экберг трижды работал на матчах с участием украинцев. Однажды с участием "Динамо", еще дважды пересекался со сборными Украины – юношеской и молодежной.

Хорватия U-21 – Украина U-21 1:1. Квалификация молодежного чемпионата Европы 2015. 28 мая 2014 года.

В этом матче сыграли сразу три игрока, которые теперь выступают в национальной команде – Сергей Болбат и Руслан Малиновский вышли в старте, а Александр Караваев провел матч в запасе. Единственным голом за украинцев отличился Малиновский

Греция U-19 – Украина U-19 2:0. Чемпионат Европы среди молодежных сборных. 6 июля 2015 года.

За эту команду выступало гораздо больше футболистов, которые сумели пробиться в главную сборную – Александр Зинченко, Николай Матвиенко, Богдан Михайличенко, Виктор Цыганков.

На этом матче Экберг был запасным судьей. Это был первый матч в группе на юношеском чемпионате Европы 2015 года. "Сине-желтые" не вышли из группы, только один раз сыграв вничью.

Динамо – Янг Бойз 3:1. Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. 26 июля 2017 года.

Это был первый матч в квалификации. Киевляне его выиграли, хотя пропустили гол уже в компенсированное арбитром время. Именно этот гол затем и оставил "Динамо" без Лиги чемпионов – "Янг Бойз" дома победил 2:0 и прошел в раунд плей-офф квалификации.

Напомним, матч Украина – Швейцария в Лиге чемпионов состоится в четверг, 3 сентября, на "Арене Львов". Из-за карантина, игра пройдет без зрителей. Это будет первый матч для сборной Украины в 2020 году.