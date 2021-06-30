Перед победным голом: что говорил Шевченко игрокам в овертайме

Украина победила Швецию и получила путевку в 1/4 Евро-2020. Игрок сборной украины Николай Матвиенко рассказал, как именно тренер мотивировал игроков во время овертайма.

Этим футболист поделился с журналистами после завершения успешного матча. Андрей Шевченко пытался подбодрить своих игроков.

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Это были мотивационные слова, – Матвиенко

От Шевченко в овертайме постоянно звучала фраза, что они устали больше, чем мы. Были мотивационные слова,

– сказал Матвиенко.

Команда посвятила победу Беседину

Также Матвиенко отметил, что команда посвятила победу в матче Артему Беседину. Он пострадал от мощного столкновения с игроком сборной Швеции. В результате Маркус Даниэльсон был удален с поля на 99-й минуте, а украинцы получили численное преимущество.

Эта победа – Беседина. Я видел фотографии, это просто ужасно. Красная карточка сыграла ключевую роль,

– добавил Матвиенко.

Коротко о матче Украина – Швеция