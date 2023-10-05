Тренерський штаб на чолі Благої Мілевські викликав у розташування збірної 25 футболістів. Вже 8 жовтня вони почнуть збиратись у Скоп'є, де розпочнеться підготовка до найближчого матчу відбору на Євро-2024 проти України.
Варто дізнатись Ярмоленко пропустить жовтневі матчі збірної України: хто замінить капітана у відборі на Євро
Заявка Північної Македонії
Є у цьому списку головна зірка північних македонців Еліф Елмас із італійського Наполі, який вийшов на заміну у матчі Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (2:3).
- Воротарі: Столе Димітрієвські, Даміан Шишковські, Ігор Алексовські.
- Захисники: Вісар Мусліу, Езджан Аліоскі, Нікола Серафімов, Тодор Тодоровські, Йован Манєв, Боян Дімоскі, Ахмет Ільязовські, Стефан Асковські.
- Півзахисники: Еніс Барді, Еліф Елмас, Аріан Адемі, Яні Атанасов, Агон Елезі, Давід Бабунські, Існік Алімі.
- Нападники: Александар Трайковські, Боян Мійовські, Мілан Рістовські, Вальйон Етемі, Дарко Чурлінов, Любче Дорієв, Дімітар Мітровські.
Відзначимо, що цього поєдинку команда Сергія Реброва підходить у знекровленому стані. Віктор Циганков пропускає жовтневий збір "синьо-жовтих". 4 жовтня ще й стало відомо про втрату капітана національної команди Андрія Ярмоленка. Обох лідерів у збірній замінять півзахисник Дніпра-1 Олександр Піхальонок та нападник Сандерленда Назарій Русин відповідно.
Додамо, що після матчу проти українців Північна Македонія проведе товариський спаринг проти Вірменії (17 жовтня), яку очолює українець Олександр Петраков. Адже у жовтні обидві збірні проведуть лише по одному поєдинку у відборі до Євро-2024 на відміну від України.