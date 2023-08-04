Пока неизвестно, где состоится игра, но одним из вариантов называется Чехия. Пражская Славия, с которой Днепр-1 будет играть в Лиге Европы, предложила Украине свою помощь в организации матча на безвозмездной основе.

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Истинная солидарность от чехов

Сообщается, что в УАФ с таким дружеским предложением обратилось руководство Славии. Клуб готов предоставить украинской команде свой стадион Эден Арена, а также взять на себя все расходы по пребыванию "сине-желтых" в Праге.

Председатель правления Славии Ярослав Тврдик на завтраке с журналистами заявил, что украинская сторона выбирает из нескольких вариантов и все должно решиться в ближайшие дни.

Я считаю важным, что частью нашего предложения является бесплатное пребывание в Эдене. Мы предоставим им все услуги и услуги в Эдене, то есть комплексно организуем их матч. Аренда для сборной Чехии здесь, в Эдене, это обычно около 2–2.5 миллионов крон. Мы также хотим таким образом внести свой вклад, чтобы помочь Украине,

– заявил руководитель чешского клуба.

Отмечается, что у Украинской ассоциации футбола есть также вариант проведения игры с командой Северной Македонии в столице Словакии – Братиславе.

Напомним. Украина уже играла с Северной Македонией на групповом этапе. На выезде наша сборная победила соперника в драматическом матче со счетом 3:2.

Подопечные Реброва в таблице отборочной группы С занимают второе место, имея 6 очков после 3 матчей. Лидирует команда Англии, у которой 12 очков. Именно против команды Саутгейта Украина и сыграет следующий матч. Он состоится 9 сентября во Вроцлаве. Календарь матчей и турнирная таблица здесь.