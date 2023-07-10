Второй матч в группе между Мальтой и Украиной состоится 17 октября. Команды уже сыграли первый поединок, который проходил в Словакии, тогда в напряженном матче Украина одержала минимальную победу благодаря голу Виктора Цыганкова.

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Украину будут принимать на главном стадионе страны

Матч состоится на главной арене Мальты. Это "Национальный" стадион в поселке Та-Кали. Арена способна вместить на своих трибунах около 17 000 болельщиков.

Стадион, где Украина сыграет против Мальты / УАФ