Наразі невідомо, де відбудеться гра, але одним із варіантів називається Чехія. Празька Славія, з якою Дніпро-1 гратиме у Лізі Європи, запропонувала Україні свою допомогу в організації матчу на безоплатній основі.

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Справжня солідарність від чехів

Повідомляється, що до УАФ із такою дружньою пропозицією звернулося керівництво Славії. Клуб готовий надати українській команді свій стадіон Еден Арена, а також взяти на себе всі витрати з перебування "синьо-жовтих" у Празі.

Голова правління Славії Ярослав Тврдік на сніданку з журналістами заявив, що українська сторона обирає з кількох варіантів і все має вирішитися найближчими днями.

Я вважаю важливим те, що частиною нашої пропозиції є безкоштовне перебування в Едені. Ми надамо їм усі послуги та послуги в Едені, тобто комплексно організуємо їхній матч. Оренда для збірної Чехії тут, в Едені, зазвичай це близько 2–2.5 мільйонів крон. Ми також хочемо таким чином зробити свій внесок, щоб допомогти Україні,

– заявив керівник чеського клубу.

Зазначається, що Українська асоціація футболу має також варіант щодо проведення гри з командою Північної Македонії у столиці Словаччини – Братиславі.

Нагадаємо. Україна вже грала з Північною Македонією на груповому етапі. На виїзді наша збірна перемогла суперника у драматичному матчі з рахунком 3:2.

Наразі підопічні Реброва в таблиці відбіркової групи С посідають друге місце, маючи 6 очок після 3 матчів. Лідирує команда Англії, у якої 12 очок. Саме проти команди Саутгейта Україна й зіграє свій наступний матч. Він відбудеться 9 вересня у Вроцлаві. Календар матчів та турнірна таблиця тут.