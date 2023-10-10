8 октября команда Сергея Реброва начала подготовку к матчам квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты. "Сине-желтым" обязательно нужно брать максимум очков.

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Оптимизм от Миколенко

Защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко вспомнил первый матч против македонцев. Тогда наша команда одержала волевую победу (3:2), уступая после первого тайма с разницей в два мяча.

По словам Миколенко, тренерский штаб и вся команда сделала выводы из провала в первой 45-минутке матча против Северной Македонии. Ответная игра будет проходить при другой тактике.

Когда с македонцами играла сборная Италии, поле в Скопье действительно было в плохом состоянии, а в нашем поединке еще было более-менее. Это не поле стало причиной столь тяжелого поединка с ними, а именно наша игра. Но тогда мы все же смогли одержать победу. В предстоящем матче, думаю, каждый футболист и тренерский штаб сделают выводы, и мы выйдем на этот поединок уже с новой тактикой, – рассказал Миколенко.

Также Виталий поддержал своего друга Назария Русина, получившего второй вызов в сборную, но еще не дебютировал в главной команде.

Относительно Назария Русина – это действительно мой хороший друг. Я надеюсь, что второй вызов в сборную придаст ему уверенность. Верю, он сможет помочь нашей команде. Каждый приезжает сюда, чтобы внести вклад в общее дело и получить три очка в следующей игре,

– сказал Миколенко.

Следует отметить, что сборная Северной Македонии тоже проанализировала предыдущий матч. А тренер "красных львов" даже заговорил о победном исходе поединка.

Достойно внимания. Матч отбора ЧЕ-2024 Украина – Северная Македония состоится 14 октября на стадионе пражской Спарты. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени. Поединок против Мальты пройдет 17 октября.