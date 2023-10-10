8 жовтня команда Сергія Реброва розпочала підготовку до матчів кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти. "Синьо-жовтим" обов'язково потрібно брати максимум очок.

До теми Україна у відборі на Євро-2024: результат, календар матчів та турнірна таблиця

Оптимізм від Миколенка

Захисник збірної України та Евертона Віталій Миколенко пригадав перший матч проти македонців. Тоді наша команда здобула вольову перемогу (3:2), поступаючись після першого тайму з різницею у два м'ячі.

За словами Миколенка, тренерський штаб та вся команда зробила висновки з провалу в першій 45-хвилинці матчу проти Північної Македонії. Гра-відповідь буде проходити за іншої тактики.

Коли з македонцями грала збірна Італії, поле в Скоп'є справді було в поганому стані, а в нашому поєдинку ще було більш-менш. Це не поле стало причиною такого важкого двобою з ними, а саме наша гра. Але тоді ми все ж змогли здобути перемогу. У прийдешньому матчі, думаю, кожен футболіст і тренерський штаб зроблять висновки, і ми вийдемо на цей поєдинок уже з новою тактикою, – розповів Миколенко.

Також Віталій підтримав свого друга Назарія Русина, який отримав вже другий виклик до збірної, але ще не дебютував в головній команді.

Щодо Назарія Русина — це дійсно мій хороший друг. Я сподіваюся, що другий виклик до збірної надасть йому впевненості. Вірю, що він зможе допомогти нашій команді. Кожен приїжджає сюди, щоб зробити внесок у спільну справу і здобути три очки в наступній грі,

— сказав Миколенко.

Варто зазначити, що збірна Північної Македонії теж проаналізувала попередній матч. А тренер "червоних левів" навіть заговорив про переможний результат поєдинку.

Варте уваги. Матч відбору ЧЄ-2024 Україна – Північна Македонія відбудеться 14 жовтня на стадіоні празької Спарти. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом. Поєдинок проти Мальти пройде 17 жовтня.