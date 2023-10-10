Шостий матч у кваліфікації для "синьо-жовтих" буде номінально домашнім. Він пройде у чеській Празі на стадіоні футбольного клубу Спарта.
Читайте також Україна у відборі на Євро-2024: результат, календар матчів та турнірна таблиця
Хто співатиме гімн на матчі у Празі
Поєдинок розпочнеться о 16:00 та матиме критично важливе значення у боротьбі за путівку на Євро-2024. Обидва суперники мають однакову кількість очок та на рівні з Італією у групі претендують на бажане друге місце, що дозволяє зіграти на континентальній першості.
У першому матчі між Північною Македонією та Україною була неймовірна боротьба з інтригою до останніх секунд, де "синьо-жовті" вперше з 2000-го року змогли перемогти, поступаючись 0:2.
Пресслужба УАФ повідомила, хто надихатиме українських футболістів виконанням гімну перед стартовим свистком матчу-відповіді. Така честь випала фронтмену українського музичного рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергію Танчинцю.
Сергій Танчинець співатиме гімн перед матчем / УАФ