Шостий матч у кваліфікації для "синьо-жовтих" буде номінально домашнім. Він пройде у чеській Празі на стадіоні футбольного клубу Спарта.

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Хто співатиме гімн на матчі у Празі

Поєдинок розпочнеться о 16:00 та матиме критично важливе значення у боротьбі за путівку на Євро-2024. Обидва суперники мають однакову кількість очок та на рівні з Італією у групі претендують на бажане друге місце, що дозволяє зіграти на континентальній першості.

У першому матчі між Північною Македонією та Україною була неймовірна боротьба з інтригою до останніх секунд, де "синьо-жовті" вперше з 2000-го року змогли перемогти, поступаючись 0:2.

Пресслужба УАФ повідомила, хто надихатиме українських футболістів виконанням гімну перед стартовим свистком матчу-відповіді. Така честь випала фронтмену українського музичного рок-гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергію Танчинцю.



Сергій Танчинець співатиме гімн перед матчем / УАФ

Довідка. Після цього поєдинку Україна зіграє ще 2 матчі у відборі – 17 жовтня на виїзді з мальтійцями та 20 листопада умовно домашній з італійцями. Перемога у трьох зустрічах майже зі 100-відсотковою ймовірністю гарантує команді Реброва вихід на Євро-2024.