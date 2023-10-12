Матч против Северной Македонии будет формально "домашним" для сборной Украины. Но проведут его команды в Праге на местной "Эпет арена".

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Украинцам нужно побеждать в этом матче. Ведь что наша сборная, что сборная Северной Македонии набрала одинаковое количество очков – по семь. Столько же и сборная Италии, но "скуадра адзурра" сыграла на один матч меньше. Именно поэтому украинцы занимают пока лишь третье место в группе, а выход на Евро-2024 получают две первые команды в турнирной таблице.

Так что победа в этом матче позволит нам и дальше надеяться на прямой выход на Евро-2024. Это позволит нам как минимум оторваться от Северной Македонии в турнирной таблице. А также важно в борьбе с Италией за второе место.

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Важно! Матч Украина – Северная Македония состоится в субботу, 14 октября. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

Кто покажет матч Украина – Северная Македония

Трансляция матча Украина – Северная Македония будет доступна для просмотра как по телевидению, так и по онлайн. Официальным транслятором матча будет "Суспільне". Однако матч покажут только на региональных каналах Суспільне (Суспільне Київ, Суспільне Полтава, Суспільне Львів и т.д.) и только в цифровом T2 и кабельных сетях. Местные телеканалы Суспільне на OTT-платформах не будут транслировать матч из-за условий договора.

Онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония будет осуществляться только на платформе Megogo. Стоит отметить, что доступ к трансляции матча будет только у оформивших подписки "Оптимальная" (199 гривен в месяц) и "Максимальная" (299 гривен в месяц). Вторая подписка также включает просмотры матчей Лиги чемпионов и других еврокубков и национальных чемпионатов. При этом с 1 ноября цена подписки "Максимальная" вырастет до 369 гривен в месяц.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония будет доступна на сайте 24 канала.