Украина – Северная Македония: главное

Сборные Украины и Северной Македонии в рамках группы C проведут второй поединок на Евро-2020.

На зеленый газон стадиона "Националь Арена" в Бухаресте команды выведет аргентинский судья Фернандо Рапаллини.

судья Фернандо Рапаллини. Трансляция поединка начнется в 16:00 на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Украина", Oll.tv, Megogo, текстовая – на Спорт 24.

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Путь сборных на Евро-2020

Сборная Украины напрямую вышла на чемпионат Европы, заняв первое место в группе с Португалией, Сербией, Люксембургом и Литвой. "Сине-желтые" прошли отбор без единого поражения и в одном из матчей обыграли действующих чемпионов турнира португальцев.

У Северной Македонии все было несколько сложнее: они квалифицировались на Евро-2020 через плей-офф Лиги наций, одолев Грузию в выездном поединке. Судьбу встречи и путевки в финальную часть турнира решил Горан Пандев, забивший единственный гол во втором тайме.

Стоит отметить, что для сборной Северной Македонии Евро-2020 – исторический турнир. Ведь они впервые играют на большом футбольном форуме.



Сборная Украины победила Португалию / Фото из инстаграма Александра Зинченко

Статистика на чемпионатах Европы

Украина в третий раз участвует в финальной стадии Евро. Предыдущие два раза были крайне неудачными, ведь в 2012 и 2016 годах "сине-желтым" не удавалось выйти из группы. Особенно провальным стал чемпионат Европы во Франции.

Тогда подопечные Михаила Фоменко поиграли все матчи в группе и вылетели из турнира.

К слову, сейчас у сборной Украины продолжается неудачная серия на Евро, которая насчитывает 6 поражений – последняя крайне досадная произошла 13 июня в матче против Нидерландов со счетом 3:2.

Северная Македония же пока сыграла лишь один поединок на чемпионатах Европы. В матче с Австрией македонцы уступили 3:1. Единственным голом своей сборной на Евро отличился Горан Пандев. Он стал одним из самых возрастных бомбардиров в истории турнира – на момент взятия ворот ему исполнилось 37 лет и 321 день.

Обратите внимание! Сборная Украины встречалась с македонцами четыре раза. Дважды в товарищеских встречах "сине-желтые" теряли очки (в 2003 году – 0:0 и в 2004 году – 0:1). Однако в официальных матчах в отборе на Евро-2016 одержали две победы: 1:0 (дома) и 2:0 (на выезде)

Кадровая ситуация

Перед матчем с Северной Македонией у Украины лишь одна потеря – Александр Зубков получил травму в предыдущем поединке против Нидерландов. Главный тренер Андрей Шевченко уже сообщил, что вингер точно не поможет команде.

В то же время, по словам наставника, участие во встрече против Северной Македонии может принять Виктор Цыганков, который несколько дней тренируется в общей группе. Однако сыграет ли он во втором поединке группы C будет решаться непосредственно перед началом игры.

У Северной Македонии как таковых потерь нет. Стоит отметить, что главная звезда македонцев Горан Пандев находится в прекрасной форме. Нападающий никогда не играл против Украины, поэтому на поединок 17 июня выйдет крайне мотивированным.

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Прогноз букмекеров

Фаворитом встречи выступает сборная Украины. Победу "сине-желтых" в букмекерской компании Favbet оценили коэффициентом 1,70. Доблесть Северной Македонии оценили в 5,50, а ничей результат – 3,85.

Украинские болельщики надеются на уверенную победу со счетом 2:0, которую оценили коэффициентом 6,10. В то же время не стоит исключать разгрома в матче: счет 3:0 в пользу подопечных Андрея Шевченко оценивают в 10,50.