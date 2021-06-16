Україна – Північна Македонія: головне

Збірні України та Північної Македонії у рамках групи C проведуть другий поєдинок на Євро-2020.

На зелений газон стадіону "Національ Арена" у Бухаресті команди виведе аргентинський суддя Фернандо Рапалліні.

суддя Фернандо Рапалліні. Трансляція поєдинку розпочнеться о 16:00 на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Україна", Oll.tv, Megogo, текстова – на Спорт 24.

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Шлях збірних на Євро-2020

Збірна України напряму вийшла на чемпіонат Європи, посівши перше місце в групі з Португалією, Сербією, Люксембургом і Литвою. "Синьо-жовті" пройшли відбір без жодної поразки та в одному з матчів обіграли чинних чемпіонів турніру португальців.

У Північної Македонії все було дещо складніше: вони кваліфікувались на Євро-2020 через плей-офф Ліги націй, здолавши Грузію у виїзному поєдинку. Долю зустрічі та путівки у фінальну частину турніру вирішив Горан Пандєв, який забив єдиний гол у другому таймі.

Варто зазначити, що для збірної Північної Македонії Євро-2020 – історичний турнір. Адже вони вперше грають на великому футбольному форумі.



Збірна України перемогла Португалію / Фото з інстаграму Олександра Зінченка

Статистика на чемпіонатах Європи

Україна втретє бере участь у фінальній стадії Євро. Попередні два рази були вкрай невдалими, адже у 2012 та 2016 роках "синьо-жовтим" не вдавалося вийти з групи. Особливо провальним став чемпіонат Європи у Франції.

Тоді підопічні Михайла Фоменка пограли всі матчі в групі та вилетіли з турніру.

До слова, нині у збірної України триває невдала серія на Євро, яка налічує 6 поразок – остання вкрай прикра сталася 13 червня у матчі проти Нідерландів з рахунком 3:2.

Північна Македонія ж поки зіграла лише один поєдинок на чемпіонатах Європи. У матчі з Австрією македонці поступилися 3:1. Єдиним голом своєї збірної на Євро відзначився Горан Пандєв. Він став одним з найбільш вікових бомбардирів в історії турніру – на момент взяття воріт йому виповнилося 37 років та 321 день.

Зверніть увагу! Збірна України зустрічалася з македонцями чотири рази. Двічі у товариських зустрічах "синьо-жовті" втрачали очки (у 2003 році – 0:0 та у 2004 році – 0:1). Однак в офіційних матчах у відборі на Євро-2016 здобули дві перемоги: 1:0 (вдома) та 2:0 (на виїзді)

Кадрова ситуація

Перед матчем з Північною Македонією в України лише одна втрата – Олександр Зубков отримав травму в попередньому поєдинку проти Нідерландів. Головний тренер Андрій Шевченко вже повідомив, що вінгер точно не допоможе команді.

Водночас, за словами наставника, що участь в зустрічі проти Північної Македонії може взяти Віктор Циганков, який декілька днів тренується у загальній групі. Однак чи зіграє він у другому поєдинку групи C вирішуватиметься безпосередньо перед початком гри.

У Північної Македонії як таких втрат немає. Варто наголосити, що головна зірка македонців Горан Пандєв перебуває у прекрасній формі. Нападник ніколи не грав проти України, тому на поєдинок 17 червня вийде вкрай мотивованим.

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Прогноз букмекерів

Фаворитом зустрічі виступає збірна України Перемогу "синьо-жовтих" у букмекерській компанії Favbet оцінили коефіцієнтом 1,70. Звитягу Північної Македонії оцінили у 5,50, а нічий результат – 3,85.

Українські вболівальники сподіваються на впевнену перемогу з рахунком 2:0, яку оцінили коефіцієнтом 6,10. Водночас не варто виключати розгрому в матчі: рахунок 3:0 на користь підопічних Андрія Шевченка оцінюють у 10,50.