Детали травмы вингера
Александр Зубков точно не поможет команде в матче второго тура группы С против Северной Македонии. Главный наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о деталях повреждения.
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После встречи игрок Ференцвароша прошел медицинское обследование. МРТ показало растяжение камбаловидной мышцы ноги. По словам Андрея Николаевича, вингер не сможет помочь команде в следующей важной игре. Ранее сообщалось, что на восстановление футболиста уйдет около 2-3 недель.
Зубков уже пропустил вечернюю тренировку, которая состоялась 15 июня. Интересно, что полузащитник восстанавливается в расположении украинской сборной. В лагере команды рассчитывают на Зубкова в следующих встречах. Конечно, если украинцы выйдут из группы.
- В групповом раунде подопечные Шевченко сыграют еще два матча – против Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).
- В футболке "сине-желтых" Зубков целом отыграл 12 поединков, в которых отметился одним голом. В сезоне-2020/2021 Александр сыграл за венгерский Ференцварош 34 матча во всех турнирах, в которых сделал 6 результативных ударов и отдал 3 асиста.